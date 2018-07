Im Lübecker Stadtteil Kücknitz hat es bei einer Gewalttat offenbar Verletzte gegeben. Die Polizei ist vor Ort, Kücknitz ist teilweise gesperrt. Der Täter ist offenbar schon gefasst, schreibt LNonline.

In #lübeck #kücknitz kommt es aktuell zu einem größeren #Polizei |einsatz. Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze weiter.

Es soll laut dem Fernsehsender ntv auch einen Toten geben. Die BILD berichtet zunächst von sechs Verletzten und einem Todesopfer. Die Tat soll sich in einem Bus ereignet haben.

Die niederländische Presse spricht von einem Messerangriff.

Sprecher der Polizei Lübeck sagt @bento_de: In #Lübeck habe ein Mann in einem Bus mehrere Menschen verletzt. Mutmaßlicher Täter gefasst und am Leben, wurde von Polizei überwältigt. Sprecher sagt auch: "Es gibt keine Toten", er wolle aber Abstimmung mit Staatsanwaltschaft abwarten

