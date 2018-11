Jetzt soll er doch rausgeschmissen werden. Als ob der Schlussakkord in der Maaßen-Affäre eine Überraschung wäre. Die Wahlen in Hessen und Bayern sind gelaufen, Seehofer genauso blamiert wie die Noch-Kanzlerin und der Scherbenhaufen der GroKo so hoch, da kommt es auf einen “Riss” mehr oder weniger auch nicht mehr an. Maaßen ist raus. Die Linke jubelt, die Stasi 2.0 ist da.

Auch die Presse setzt Gerüchte in die Welt, dass die AfD sich mit ihrem Gutachten selbst für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz empfohlen hätte. Angesichts des Widerstands gegen die Unterzeichnung des Migrationspakts dreht die “Bundesregierung” wie gewohnt durch und droht gar mit Verfolgung. Hilfreich zur Seite stehen ihr dabei die PR-Abteilungen der großen Medienanstalten.

Wer noch die Möglichkeiten hat, sieht zu, dass er seinen Kindern mit bestmöglichster Bildung zu guten Chancen im Ausland verhilft. Für die am unteren Ende der Lohnskala wird es bald kein Entrinnen mehr geben. Nach Plänen der Grünen sollen größere Städte bis 2035 autofrei sein.

Wer wird künftig die Verfassung schützen und das Leugnen des menschgemachten Klimawandels verfolgen? Vielleicht Anetta Kahane? Diese ruft jetzt bereits zum Gedenken an den 9. November auf und schreibt auf Facebook:

“Am 9. November brannten Synagogen, und es wurden Jüdinnen und Juden erschlagen. Die Nazis erschossen, erschlugen und vergasten Millionen von Menschen.”

Das alles an einem einzigen Tag?

#Maaßen hat intern Klartext geredet, jetzt wollen die Sozis seinen Skalp. Er sagte, in der #SPD gebe es linksradikale Kräfte, die eine Kampagne gegen ihn anstachelten. https://t.co/AMuLKuGZl9 — Jürgen Fritz (@Juergen_Fritz) November 4, 2018

Ich danke Herrn #Maaßen für seinen Mut, eine für viele offensichtliche Wahrheit auszusprechen, wo Lüge und Halbwahrheit die Norm zu sein scheinen. (Text von September, bleibt dabei.) https://t.co/mns2JxNXy4 — Dushan Wegner (@dushanwegner) November 4, 2018