Fulda/ BAD SALZSCHLIRF: Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Kirche im Söderweg in letzter Zeit vermehrt zu Sachbeschädigungen während den Kirchenöffnungszeiten von 9 Uhr bis 15:30 Uhr.

Am Dienstag zündeten Unbekannte eine Seite der Altarbibel an und verteilten die Asche im dortigen Bereich. Bereits am Dienstag (23.10) wurden zwei Bücher beschädigt und mehrere Zeitschriften auf den Fußboden geworfen. Dabei wurden auch mehrere Kerzen angezündet und Wachs im Altarbereich verteilt. Im Juni zündeten Unbekannte ebenfalls die Altarkerzen an und beschmierten den Fußboden sowie die Türen der Kirche mit Wachs.

Bei den Vorfällen entstand jeweils geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de