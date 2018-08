Am frühen Sonntagmorgen war eine junge Frau in einem Hinterhof an der Annastraße, unmittelbar hinter einer Kneipe an der Friedrich-Ebert-Straße, von einem Unbekannten angegriffen und zu Boden geworfen worden. Dort versuchte der Mann die Hose der Frau herunterzureißen, bevor er durch einen rufenden Anwohner in[…]