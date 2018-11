Donald Trump hat mit einem Tweet auf die sich mehrenden Rufe führender EU-Politiker nach einer gemeinsamen Armee und den damit verbundenen Drohungen gegenüber den USA reagiert. Die BILD wittert schon einen Skandal mit Weltkriegsgefahr.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018