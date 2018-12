Angela Merkel ist auf dem Weg zum UNO-Migrationspakt. Und ein Finanzhai setzte an zum Sprung in die Politik. Auch in der beginnenden Weihnachtszeit bleibt es also spannend. Und damit Herzlich Willkommen zu Die Woche COMPACT.

Das sind unsere Themen:

Vorfreude auf Masseneinwanderung – So schnell will Merkel den UNO-Pakt umsetzen Die Akte Blackrock – Friedrich Merz und die Schattenbank Revolution in Frankreich – Wer sind die Gelbwesten? Retter in Wut – Ausnahmezustand bei Berlins Feuerwehr Spur nach Serbien – Altparteien vertuschen Hinweise im Mordfall Kiesewetter Blockade gegen Syrien – Wie Deutschland den Wiederaufbau behindert

Compact TV