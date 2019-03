Neuhausen/Fildern: Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in der Mörikestraße ist am Donnerstagabend ein Mann durch ein Messer verletzt worden, berichtet die Polizei.

Drei Männer im Alter zwischen 27 und 30 Jahren gerieten gegen 21.20 Uhr aufgrund Nichtigkeiten in einem Zimmer in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung ergriff mindestens einer der Beteiligten einen Kochtopf woraufhin ein anderer ein Küchenmesser zur Hand nahm. Im nachfolgenden, allgemeinen Gerangel wurde ein 27-Jähriger, der das Messer selbst in der Hand hatte, durch dieses nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt. Die Kontrahenten trennten sich anschließend und verständigten die Polizei.

Der Verletzte wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.