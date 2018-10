Der US-Präsident macht mobil. Die Migranten-Karawane, die über Mexiko Kurs auf die USA nimmt, sei eine Invasion, so Trump. “Unser Militär wartet auf euch!” Heute sollen 5000 Soldaten an die Grenze verlegt werden.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018