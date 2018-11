Kroatien: Präsidentin Grabar-Kitarovic schließt sich Österreich und Ungarn an:

“Seien Sie versichert, dass ich das Abkommen von Marrakesch nicht unterzeichnen werde.”

Die Sprecherin der Präsidentin Ivana Crnić anwortete auf eine Anfrage der Redaktion von “direkt n”.

Darin heisst es unter anderem, die Besorgnis über die illegale Einwanderung und das Abkommen von Marrakesch seien absolut verständlich.

Die Präsidentin sei in jeglicher Form an den Verhandlungen über die Erklärung beteiligt und man könne sich jederzeit an das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten wenden, um sich weiter zu informieren. Grabar-Kitarovic werde den Migrationspakt in keinem Fall unterzeichnen.