Im November wurde in Asylbewerberunterkunft in Paderborn ein 21-jähriger Ägypter festgenommen. Gegen ihn liegt ein Auslieferungsersuchen aus Frankreich vor. Ihm wird vorgeworfen, am 16. August 2018 in Paris im Bereich des Parks „Bois de Boulogne“ eine transsexuelle Prostituierte erschossen zu haben. Die Erschossene sei Opfer einer Bande gewesen, die über Monate hinweg sie und andere transsexuelle Prostituierte bestohlen habe. Zu dieser Bande habe auch der jetzt festgenommene 21-jährige gehört.

Der Ägypter wurde am 25. November 2018 dem Amtsgericht Paderborn vorgeführt, wie die Behörden jetzt mitteilten. Gegenwärtig prüfe der zuständige Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm den Erlass eines förmlichen Auslieferungshaftbefehls.