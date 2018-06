Mainz: Während die „Bundeskanzlerin“ sich in den staatsnahen Medien für die „Fragestunde“ im Bundestag feiern ließ, erhärtete sich die Gewissheit, dass es sich bei der in Wiesbaden aufgefundenen Frauenleiche um die vermisste Susanna handelt. Mittlerweile sind weitere Einzelheiten bekannt. Als tatverdächtig gilt ein 20-jähriger Iraker, der inzwischen mit seiner Familie in den Irak ausgereist ist. Den Tipp bekam die Polizei von einem 13-Jährigen, demgegenüber er die die Tat gestanden haben soll. Daraufhin wurde die Suche erneut verstärkt. Susanna wurde laut Zeitungsberichten zunächst vergewaltigt, dann erdrosselt und vergraben.

Ein erstes Fahndungsfoto nach dem bereits einschlägig polizeilich bekannten Ali Bashar wurde in der BILD veröffentlicht.

Diesen Brief an die Bundeskanzlerin hat die Mutter des Mädchens bereits am 1. Juni auf Facebook veröffentlicht.

Sehr geehrte Frau Merkel,…………….

dieser Brief ist ein HILFERUF!!!

Ich wende mich mit diesem Hilferuf an Sie, weil ich mich vom deutschen Staat sowie von unserem Freund und Helfer ( Polzei) im Stich gelassen fühle!!!

Meine 14 Jährige Tochter Susanna wird seit dem 22.05.2018 vermisst. Seit diesem Tag fehlt von ihr jede Spur….

Es ist das allerschlimmste Gefühl auf der Welt was einer Mutter passieren kann, nicht zu wissen wo ihr Kind ist und , ob es ihm gut geht….

Wie kann es sein, dass die Polizei sich 5 Tage Zeit lässt und nichts tut und nur Dank unserer Rechtsanwältin endlich eine Handyortung sowie öffentliche Fandung veranlasst??? Es geht um ein 14 Jähriges Kind das noch nie bisher von zu Hause weg gelaufen ist!!!

Die Ungewissheit ist schon schlimm genug und dann diese Warterei bis sich was tut ist noch schlimmer. Wo ist denn dann unser Freund und Helfer?? Die liebe Polizei

Jeder vergangene Tag ist ein Alptraum und die Hölle!!!

Und dann erklärt sich RTL bereit , mit uns ein Interview zu drehen, weil Guten Morgen Deutschland das gerne ausstrahlen würde! Wir haben so viel Hoffnung daran gesetzt. Alles hinter uns gebracht, was uns nicht gerade einfach fiel… Es sollte entweder am Donnerstag den 31.05 oder Freitag den 01.05 ausgestrahlt werden. Dann kam der enttäuschende Anruf!! RTL ist doch noch nicht bereit, die Geschichte wäre nicht akut genug!!!! Was heißt nicht akut genug??? Es handelt sich hierbei um ein 14 jähriges Kind, dass seit bereits 10 Tagen spurlos verschwunden ist!!! Wie akut muss es denn noch sein????

Die Welt ist schon grausam genug und dann verlässt man sich auf das Fernsehen und die Polizei und bekommt gesagt, dass man doch irgendwo selber Schuld sei, dass es soweit gekommen ist.

Die Freunde der Kinder suchen sich leider nicht die Eltern aus!!!

Wir haben in den ersten 6 Tagen mehr Leistung erbracht als unser Freund und Helfer Polizei!!

Und wir suchen weiter! Wir geben nicht auf!!

Wir beten und hoffen jeden Tag , dass ihr nichts schlimmes zugestoßen ist und dass Sie noch lebt!!!

Vielen Dank, dass Sie sich etwas von Ihrer wertvollen Zeit genommen haben um diesen Hilferuf zu lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Familie Feldman/Fama