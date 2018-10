Wie die Abendzeitung berichtet, stehen sechs Afghanen unter Verdacht, gemeinschaftlich ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Fünf der Verdächtigen sitzen bereits in U-Haft, nach dem sechsten werden noch gefahndet, so die Staatsanwaltschaft.

Die 15-Jährige wohnt in einer Jugendhilfeeinrichtung und hatte sich mit einem der Täter angefreundet und zunächst aus Scham geschwiegen. Als sie seinem Drängen nach “mehr als nur Händchen halten” nicht nachgegeben habe, soll er sie zum Sex gezwungen haben, was der Beschuldigte bislang bestreitet. In zwei Wohnungen sollen dann fünf weitere Afghanen das Mädchen vergewaltigt haben. Als sich das Mädchen einer Betreuerin anvertraute, wurde die Polizei eingeschaltet.

Bereits seit zwei Wochen sitzen die fünf Beschuldigten in Untersuchungshaft. Warum erst jetzt die ersten Medieninformationen?