In Neukölln attackierten zwei bisher Unbekannte am Dienstagabend einen 25 Jahre alten Mann.

Nach Angaben des 25-Jährigen und seines 26 Jahre alten Begleiters, hätten die beiden Täter sie gegen 21.45 Uhr in der Herthastraße angesprochen und bedrängt. Dann sollen sie die beiden Männer mehrfach beleidigt und auf den 25-Jährigen, der Frauenkleidung trug, eingeschlagen und eingetreten haben.

Schließlich hätten die Angreifer einen Kleinpflasterstein genommen und mit diesem mehrfach den inzwischen am Boden Liegenden beworfen. Der Angegriffene erlitt eine Verletzung am Arm und wurde von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt. Aufgrund seines psychischen Zustandes entschied eine Ärztin, ihn über Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus unterzubringen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.