Am Sonntag kam es gegen 02.30 Uhr nach einem Handballspiel in der Ballspielhalle in Nordhausen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. In Folge der körperlichen Auseinandersetzung verstarb ein 31 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Nordhausen.

Alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, einschließlich der Verstorbene, sind deutsche Staatsangehörige. Tatverdächtige werden derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Auskünfte ab Montag über die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen.