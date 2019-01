Opfer eines Raubüberfalls wurde am Sonntag eine 80-jährige Frau in Oberhausen-Styrum. Noch unbekannte Täter drangen gegen 19.00 Uhr gewaltsam in die Wohnung an der Vincenzstraße ein und warfen die Seniorin zu Boden. Dann bedrohten die Täter ihr Opfer mit einem Schraubendreher.

Im weiteren Verlauf entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld und flüchteten. Die alte Frau erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm groß, untersetzte Figur, bekleidet mit roter Daunenjacke, roter Kapuze, dunkler Jeanshose. ca. 175 cm groß, augenscheinlich südländischer Herkunft, dunkle kurze Haare, dunkle Daunenjacke, dunkle Jeanshose.

Zeugen oder Personen die sonstige Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208/826-0 oder über E-Mail unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.