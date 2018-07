Für Waffengegner ist das ein Schlag in die Magengrube, während freiheitsliebende Bürger nun aufatmen können. In der mittlerweile neunten Instanz bestätigte der Oberste Gerichtshof nun das „Second Amendment“, den zweiten Zusatz der US-Verfassung, nachdem alle Bürger das Recht haben, in der Öffentlichkeit Waffen zu tragen.

A #WIN FOR #CA GUN OWNERS: The 9th Circuit issued a ruling in the case of Duncan v. Becerra on Tuesday upholding a lower court’s decision to suspend enforcement of CA's restriction on the possession of magazines that hold 10 rounds or more. https://t.co/YRGMs33WLR

— NRA (@NRA) July 17, 2018