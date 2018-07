In Deutschland wird die Identitäre Bewegung als Verdachtsfall im neuesten Verfassungsschutzbericht erwähnt. In Österreich standen 17 Aktivisten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen „Verhetzung“ und „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ vor. Davon sprach das Gericht nun alle Angeklagten frei.

Es gab lediglich zwei Verurteilungen wegen Sachbeschädigung, beziehungsweise Körperverletzung mit Nötigung. Dabei ging es unter anderem um die Stürmung einer Vorlesung an der Universität Klagenfurt durch IB-Mitglieder. In deren Verlauf soll der Rektor der Universität, Oliver Vitouch, durch einen Schlag in den Bauch verletzt worden sein, berichtet die Wochenzeitung Junge Freiheit. Laut Wochenblick wurde ein Angeklagter zu 720 Euro Geldstrafe verurteilt, ein anderer zu 240 Euro.

Die Freigesprochenen bedankten sich über Twitter bei all ihren Unterstützern.

Freispruch!

