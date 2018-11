Handelt es sich bei diesem Objekt möglicherweise um ein Teil eines außerirdischen Raumschiffs? Wissenschaftler der Harvard-Uni haben sich ausführlich damit befasst und ihr Ergebnis sorgt für Aufsehen.

Zuerst wurde das Objekt mit dem seltsamen Namen für einen Kometen gehalten. Doch die ungewöhnliche Zigarrenform und das Verhalten des Körpers gaben Rätsel auf.

Oumuamua könnte nach Einschätzung der Forscher tatsächlich ein Trümmerteil eines Solarsegels sein, das zu einem zerstörten Raumschiff gehört habe. Eine andere Theorie lautet, dass es sich um eine Sonde handelt, die selbständig agiert.

There's renewed speculation about that funny-shaped interstellar rock. The best thing about this story is that it shows how open we are to the idea of alien life. The worst thing is that I may be called upon to pronounce "Oumuamua" again in TV interviews!https://t.co/0uW1XxQJ8c

