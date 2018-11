Nachdem Paypal durch Kontosperrungen von Mitgliedern der Identitären Bewegung in die Kritik geraten ist, geht der Konzern nun offenbar auch gegen Linksextreme vor. Darüber berichteten verschiedene britische Tageszeitungen und BuzzFeedNews. Laut Blake Montgomery wurden erstmals mehrere Antifa-Accounts gesperrt.

PayPal is cancelling the accounts of the Proud Boys, Gavin McInnes, Atlanta Antifa, Antifa Sacramento, and the Anti-Fascist Network today, according to a source familiar w the matter.

— Blake Montgomery 💀 (@blakersdozen) November 9, 2018