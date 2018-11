Nürnberg – Gestern Abend (07.08.2018) gelang es erneut falschen Polizeibeamten im Nürnberger Osten, einen hohen Geldbetrag zu erbeuten. Die Polizei warnt eingehend vor der perfiden Masche der Betrüger und bittet um Zeugenhinweise.

Am gestrigen Abend erhielt das spätere Opfer zunächst einen Anruf eines angeblichen “Polizisten”. Er erläuterte der Seniorin, sie müsse ihr Vermögen dringend in die Hände der Polizei geben, um es vor Einbrecherbanden zu schützen. Kurze Zeit später, gegen 22:15 Uhr, stand tatsächlich ein angeblicher Polizeibeamter vor der Tür der 90-Jährigen in der Schloßstraße. Er war gekommen, um das Vermögen der Frau in Empfang zu nehmen. Mit dieser perfiden Masche brachten die Täter die Seniorin tatsächlich um ihr Erspartes.

Täterbeschreibung:

Ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit einem dunklen Anzug.

Die mittelfränkische Polizei registriert fast täglich solche Anrufe bei älteren Personen. Die Täter treten in allen Fällen absolut glaubhaft und seriös auf. Sie überzeugen ihre Opfer meist mit gewandter Gesprächstaktik und setzen sie enorm unter Druck.

Die eigens für diesen Phänomen-Bereich eingerichtete Ermittlungskommission “EKO 110” hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

