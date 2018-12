Die Regierung von Premier Charles Michel will morgen den umstritten Migrationspakt unterzeichnen.

Die Koalition ist bereits im Streit darum zerbrochen. Innenminister und Vize-Premier Jan Jambon richtete sich in einem Video an die Öffentlichkeit und erklärte: „Wir können an keiner Regierung beteiligt sein, die den Migrationskompakt unterstützt.“

Wieder droht dem kleinen Land eine Zeit mit einer nahezu handlungsunfähigen Regierung, denn Michel will notfalls als Premier einer Minderheitsregierung im Amt bleiben. Belgien hat schon viele Regierungskrisen erlebt und wäre nicht zum ersten Mal aufgrund schwieriger Gespräche zwischen den zerstrittenen Parteien für viele Monate unregiert.