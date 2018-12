Warum nach links wischen, wenn es auch rechts herum geht? So wirbt die neue Dating-App „Righter“ um Nutzer ausschließlich aus dem konservativen Spektrum. Trump-Gegner und sonstige Linke sollen keinen Zutritt bekommen.

Die Idee dazu sei der Gründerin Christy Edwards Lawton letztes Jahr auf einer Party in Manhattan gekommen, berichtet thedailybeast. Als sie eine schöne Frau am Rande der Gäste bemerkte, fragte sie sie, warum sie keinen Partner habe. Darauf antwortete die Schöne, sie sei Trump-Wählerin und habe deshalb Schwierigkeiten, jemanden kennen zu lernen.

Righter, the best dating app ever for #MAGA singles, is about to launch. Finally a dating site for us, by us, about us. Why swipe left when you can swipe #Righter!

— Righter (@wearerighter) December 4, 2018