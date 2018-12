Rosenfeld: Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung kam es am Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Silcherstraße.

Zwei Zeugen beobachteten wie ein Mann aus dem Laden rannte, verfolgt von zwei Mitarbeiterinnen. Die beiden Männer nahmen folgerichtig an, dass es sich um einen flüchtigen Dieb handeln dürfte und nahmen deshalb ihrerseits die Verfolgung auf. Einem der Helfer gelang es schließlich den Flüchtigen einzuholen und ihn zu überwältigen. Obwohl sich der Dieb heftig wehrte, konnte er von dem Zeugen zunächst festgehalten werden. Als sich ein Komplize des Täters einmischte und den couragierten Helfer körperlich anging, gelang es dem Dieb sich aus der Umklammerung zu lösen. Der Zeuge hielt ihn jedoch weiter an seiner Jacke fest, woraufhin ihn der Dieb in die linke Hand biss. Auf diese Weise konnte sich der Dieb befreien und rannte in Richtung Kreisverkehr davon.

Auch seinem Komplizen gelang die Flucht. Er stieg in einen schwarzen Audi A 3 und flüchtete in die gleiche Richtung.

Der Haupttäter ist circa 25 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, schwarze Stoppelhaare, südländischer Typ, sprach gebrochen Deutsch und trug eine rote Daunenjacke. Sein Komplize war deutlich größer, circa 180 bis 190 cm groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, ebenfalls südländischer Typ, sprach auch gebrochen deutsch.

Wer zu dem Vorfall Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rosenfeld, Tel. 07428/94513-0 zu melden. Der mutige Helfer wurde durch den Biss nicht nennenswert verletzt.