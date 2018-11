Es war nicht anders zu erwarten. Italien wird den UN-Migrationspakt nicht unterzeichen, wie Matteo Salvini am Mittwoch bekannt gab. Zudem wird auch keine Delegation an dem geplanten Treffen in Marrakesch anreisen. Merkel-Deutschland steht in der Migrationsfrage zunehmend isoliert da. Noch ist zwar in Italien nicht das allerletzte Wort gesprochen, doch es gilt als sicher, dass Salvini sich durchsetzen wird.

🔴L’Italia non firmerà la proposta Global Compact ONU sull'immigrazione e il governo non andrà alla riunione di Marrakesh. Avanti!#NoGlobalCompact pic.twitter.com/IicnI3j9bS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 28, 2018