Beverstedt. Die Polizei ermittelt nach einem gewalttätigen Übergriff auf eine 22-jährige, schwangere Frau, die in der Nacht zu Samstag schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 24-jährige Ex-Freund des Opfers im Verdacht, die Frau geschlagen und getreten zu haben. Zuvor soll der Nordenhamer die 22-Jährige in der Ortschaft Stubben im Landkreis Cuxhaven zu einer Aussprache mit dem Wagen abgeholt haben.

Dem Mann wird vorgeworfen, die 22-Jährige in Elfershude in der Nähe einer Bahnüberführung aus dem Fahrzeug gezerrt zu haben. Seine vermeintlich neue Freundin, eine 24-jährige Nordenhamerin, fuhr offenkundig unbemerkt mit und soll den Tatverdächtigen bei der Attacke auf die schwangere Frau angefeuert haben. Es gelang der jungen Frau zu entkommen und zu Anwohnern zu flüchten. Diese alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Die Ermittlungen dauern an.