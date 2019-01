John McAfee, der legendäre Erfinder der Antivirensoftware gleichen Namens, befindet sich auf der Flucht vor der Steuerfahndung. Aufgrund seines Engagement für Kryptowährungen ist der schon häufiger mit dem Gesetz ins Konflikt gekommene Multimillionär besonders in der Blockchain-Community sehr beliebt. Aber deshalb ist McAfee nicht nur ins Visier der Steuerfahndung geraten. Er hatte auf Twitter damit geprahlt, seit acht Jahren aus Prinzip keine Steuererklärung abgegeben haben.

Die Behörden werfen ihm außerdem vor, illegale Transaktionen getätigt zu haben. In einem weiteren Tweet teilte er mit, dass er sich derzeit „irgendwo im Exil“ auf seinem Boot befände. 2020 will McAfee als Kandidat an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Natürlich tritt er für eine Abschaffung von Steuern und Zwangsabgaben ein. Den Standpunkt „Steuern sind Raub“ teilt er mit vielen Libertären. Bei der FED und sonstigen Zentralbankern und Geldmonopolanhängern dürfte bei seiner Popularität das vehemente Eintreten von McAfee für private coins ein Dorn im Auge sein. Wie McAfee aber aus dem Exil heraus überhaupt an den Wahlen teilnehmen kann, hat er noch nicht richtig erklärt.

The McAfee 2020 Campaign is, as of this day, in exile. I am being charged with using Crypto Cuttencies in criminal acts against the U. S. Government. More videos coming shortly. Stay tuned. pic.twitter.com/C75zcbnKTD — John McAfee (@officialmcafee) January 22, 2019