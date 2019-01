Die Polizei in Sömmerda sucht nach einem Mann, der am Sonntag in der Lucas-Cranach-Straße eine 23-jährige Frau sexuell belästigt haben soll. Die junge Frau ging gegen 00:25 Uhr mit ihrem Hund spazieren und wurde von drei jungen Männern eingeholt. Während zwei der Männer weiter gingen, sprach der dritte Mann die Frau an und belästige sie. Sie konnte sich wehren, so dass er von ihr abließ und zusammen mit den anderen Männern in Richtung Böblinger Platz weglief. Der Mann war ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, sehr schlank, dunkelhäutig und mit schwarzer Jacke und rotem Pullover bekleidet.

Wer hat an dem Abend die Gruppe Männer gesehen und kann Hinweise zu dem gesuchten Mann geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen