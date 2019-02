Den Sozialdemokraten fällt nichts anderes mehr ein, als das was zum Abstieg geführt hat, als Lösung aus der Krise zu propagieren. Andrea Nahles gibt den Schulz und denkt über eine Kanzlerkandidatur nach. Die Wähler will sie mit der Abschaffung von Hartz4 zurückgewinnen. Das neue Almosen soll dann Bürgergeld heißen, so steht es in ihrem Konzept vom Sozialstaat 2025.

Dazu die üblichen Floskeln von Solidarität, Zusammenhalt, Menschlichkeit.

Aber auch dem dümmsten Wähler dürfte klar sein, dass irgendjemand die Zeche bezahlen muss und in Zeiten leerer Kassen nur dort geschröpft werden kann, wo noch etwas zu holen ist. Mal heißt es, die Regelsätze würden nicht erhöht, dann wiederum ist der Verzicht auf Sanktionen doch nicht ganz so ernst gemeint. Klingt weniger nach einer Reform, sondern mehr nach einer Neuauflage des Schulz-Zugs. Gute Reise, Genossin!