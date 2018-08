Runterladen und wieder hochladen! Spiegel-Autor ruft zur Denunziation und Sperrung eines Wisnewski-Videos auf – „Gutjahr zuliebe“!

Schicken Sie den Fragenkatalog an jeden, der über „Verschwörungstheorien“ redet: – Was sind aus Ihrer Sicht „Verschwörungstheorien“? – Wie genau definieren Sie „Verschwörungstheorie“? – Was qualifiziert eine Meinung Ihrer Ansicht nach als „Verschwörungstheorie“? – Was unterscheidet eine „Verschwörungstheorie“ von jeder anderen freien Meinungsäußerung? – Wie sollte man mit „Verschwörungstheorien“ Ihrer Meinung nach umgehen? – Sind Sie der Meinung, dass „Verschwörungstheorien“ nicht unter dem Schutz des Grundgesetzes stehen?

Gerhard Wisnewski