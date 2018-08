Stuttgart: Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag eine 26-jährige Rettungssanitäterin in der Breitscheidstraße angegriffen. Der zirka 65 Jahre alte Mann ärgerte sich gegen 15.15 Uhr offenbar darüber, dass der Motor des im Einsatz befindlichen Rettungswagens lief.

Obwohl die 26-Jährige dem Mann versuchte die Notwendigkeit des laufenden Motors zu erläutern, geriet dieser in Rage und fing an auf die Sanitäterin einzuschlagen. Hierbei fügte er der Frau erhebliche Schmerzen zu und behinderte darüber hinaus den laufenden Einsatz. Schließlich lief er davon. Nach Beendigung ihrer eigentlichen Aufgabe wandten sich die Einsatzkräfte an die Polizei und erstatteten Anzeige.

Der aggressive Mann wird wie folgt beschrieben:

Zirka 180 Zentimeter groß,

brauner Teint, vermutlich Deutscher.

Er hatte kurzes, stoppeliges grau-weißes Haar, lediglich der Haarkranz war noch vorhanden und einen grauen Drei-Tages-Bart.

Vermutlich ist er Gebissträger.

Er hatte ein schlanke Statur, trug eine Capri-Hose und ein rotes T-Shirt.

Er führte außerdem einen Jute-Beutel mit sich.

Der Mann sprach mit schwäbischem Akzent.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 entgegen.