Die meisten Bayern lehnen die Politik von Söder und Seehofer ab – Landtagswahl: Nur 40 Prozent für CSU – 71 Prozent der Deutschen gegen nationalen Alleingang in Flüchtlingsfrage. Das hat eine vollkommen glaubwürdige Umfrage des absolut unabhängigen Instituts forsa ergeben, die im Auftrag der noch unabhängigeren TV-Sender RTL und n-tv erfolgte.

Für alle Freunde der Wahrheit hier die vollständige Meldung:

Mit ihrer Flüchtlingspolitik kann die CSU auch in Bayern die Mehrheit nicht überzeugen. Für das RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa in dieser Woche die Meinungen zur aktuellen Politik im Freistaat erforscht. Die Arbeit des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und des Bundesinnenministers Horst Seehofer bewerten die Bayern mehrheitlich negativ. Die von der CSU heftig attackierte Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält hingegen auch in Bayern mehr Zuspruch als die christsoziale Führung.

In Zahlen: Nur 38 Prozent der Bayern sind mit der bisherigen Arbeit Söders zufrieden, 56 Prozent dagegen „weniger zufrieden oder unzufrieden“. Das Urteil über Söder ist fast so schlecht wie das über Söders Vorgänger Horst Seehofer im Dezember 2017, kurz vor seiner Ablösung. Mehrheitlich zufrieden mit Söder sind lediglich die Anhänger der CSU (56%) und der AfD (67%). Mit Merkels Arbeit sind dagegen mehr Bayern (43%) zufrieden. Selbst unter den CSU-Anhängern schneidet Merkel mit 61 Prozent besser ab als Söder. Die Abneigung der bayerischen AfD-Anhänger gegen die Kanzlerin ist dagegen total: 99 Prozent sehen die Kanzlerin kritisch.

Horst Seehofer kommt im Urteil der Bayern genauso schlecht weg wie Markus Söder. Nur 37 Prozent der Bürger im Freistaat bewerten seine Arbeit positiv, 61 Prozent aber negativ. Auch der Innenminister findet mehrheitlich Zustimmung nur bei den Anhängern der CSU (55%) und der AfD (61%). Besonders kritisch sind die Grünen (94%). Seehofer betrachtet die „Lösung der Flüchtlingsfrage“ als seine Hauptaufgabe in der Bundesregierung – 75 Prozent der Bayern sind allerdings der Auffassung, dass es Probleme gibt, „die genauso wichtig oder sogar noch wichtiger sind“. Das glauben auch zwei Drittel der CSU-Anhänger (66%). Nur von den AfD-Anhängern sind 72 Prozent davon überzeugt, dass es nichts Wichtigeres gibt als die Flüchtlingspolitik.

Wegen des von ihr angezettelten Streits in der Flüchtlingsfrage käme die CSU bei einer Bundestagswahl derzeit nur noch auf 36 Prozent, das sind 2,8 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im September 2017. Weil die CSU vor Ort noch über viele Repräsentanten verfügt, die anders als die Parteispitze großes Vertrauen genießen, würden die Christsozialen bei einer Landtagswahl mit 40 Prozent besser abschneiden als im Bund, wären aber von der angestrebten absoluten Mehrheit weit entfernt. Gegenüber der Landtagswahl 2013 würden die Christsozialen derzeit 7,7 Prozent-punkte verlieren. Die SPD käme bei einer Landtagswahl auf 13, die FDP auf 5, die Linke auf 3, die AfD auf 13 Prozent. Die Grünen erhielten 14, die Freien Wähler 8 Prozent, andere Parteien 4.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: „Mit ihrem rabiaten Vorgehen gegen die Kanzlerin schadet die CSU-Spitze nicht nur der Union insgesamt, sondern vor allem auch der eigenen Partei. Die CSU kann nicht einmal die eigenen Anhänger geschweige denn die Mehrheit der bayerischen Landsleute überzeugen. Der erträumte große Sieg bei der Landtagswahl ist derzeit nicht in Sicht.“

Deutsche gegen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik

Vor dem Hintergrund des erbitterten Streits zwischen CDU und CSU sind die meisten Bundesbürger im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gegen den von Horst Seehofer geforderten nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik; sie unterstützen zu 71 Prozent die von Angela Merkel angestrebte europäische Lösung. Auch zwei Drittel der Bayern (68%) wollen ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Der Anteil der Befürworter einer europäischen Flüchtlingspolitik ist im Laufe des Junis sogar um vier Prozentpunkte gewachsen. Seehofer wird nur von den Anhängern der AfD unterstützt: 83 Prozent von ihnen sind für den nationalen Alleingang, aber nur 44 Prozent der CSU-Anhänger.

Wegen des andauernden Streits in den Unions-Parteien trauen 35 Prozent der Deutschen weder Merkel noch Seehofer zu, nachhaltige Lösungen in der Flüchtlingspolitik zu finden. Den zuständigen Minister Seehofer halten nur 25 Prozent der Befragten für fähig, das Problem der Flüchtlinge in den Griff zu bekommen; von Merkel denken das immerhin 40 Prozent. Dabei kann sich die Kanzlerin auf eine starke Vertrauensbasis in ihrer CDU-Anhängerschaft stützen (72%), während Seehofer sogar von der eigenen Wählerschaft das Vertrauen verweigert wird: Nur 34 Prozent der CSU-Anhänger glauben, Horst Seehofer könne die Flüchtlingsfrage lösen.

CDU/CSU weiterhin nur 30 Prozent

Der Streit zwischen CDU und CSU prägt im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer weiterhin die politische Stimmung im Land. Die Union liegt wie in der Vorwoche bei 30 Prozent, dem niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl. SPD und Linke können gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, Grüne und FDP verlieren. Die AfD bleibt weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Wert von 15 Prozent. Wenn in dieser Woche Bundestagswahl wäre, würden sich die Deutschen, die wählen gehen, so entscheiden: CDU/CSU 30 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 17 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 13 Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 15 Prozent (12,6%). 6 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent der Wahlberechtigten sind unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zur politischen Stimmung in Bayern wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 21. und 22. Juni 2018 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.033 Befragte im Freistaat Bayern. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Die Daten über die Einschätzung der Flüchtlingspolitik wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 21. und 22. Juni 2018 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Die Daten über die Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 18. bis 22. Juni 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.