Die Krise in Venezuela spitzt sich immer weiter zu. Russland hat bereits die USA vor einer militärischen Intervention gewarnt, nachdem US-Präsident Donald Trump Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsidenten anerkannt hatte.

Nun fordert die US-Botschaft alle US-Bürger auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Wer dennoch im Land bliebe, solle genügend Notvorräte anlegen.

#Venezuela Security Alert: On January 24 the State Department ordered non-emergency US govt employees depart Venezuela. US citizens residing or traveling in Venezuela should strongly consider departing. Commercial flights remain available. Full alert -> https://t.co/COOx1GpOCw pic.twitter.com/NcTjWWDycD

— acsvenezuela (@acsvenezuela) January 25, 2019