Ein Bosnier fährt mit mit seinem PKW offenbar absichtlich in eine Menschenmenge. Eine Frau stirbt, der Fahrer und weitere sechs Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Damit niemand auf die Idee kommt, dass es sich aufgrund der Zugehörigkeit des „Unfallfahrers“ zu einer bestimmten sehr, sehr friedlichen Religion, eventuell um einen Selbstmordanschlag handeln könnte, behaupten die Behörden, es handele sich um einen ganz gewöhnlichen „Hertener.“ Der Staatsfunk und sonstige Lügenpresse stehen hilfreich zur Seite, fabulieren über fehlende Hintergründe und selbstfahrende Autos.

Hier die unfassbare Beleidigung unserer Intelligenz:

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Heute (20.12.) gegen 14.55 Uhr kam in Recklinghausen auf der Hertener Straße von der Innenstadt kommend ein Pkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Personengruppe, die sich zu diesem Zeitpunkt an einer Bushaltestelle aufhielt. Hierbei wurden nach derzeitigen Stand sechs Personen im Alter von 17 bis 67 Jahren verletzt, teilweise erlitten sie schwere Verletzungen. Eine weitere 88-jährige Seniorin ist mittlerweile auf Grund ihrer schweren Verletzungen verstorben.

Auch der Fahrer, ein 32-jähriger Hertener, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zurzeit ist der Bereich noch abgesperrt. Warum der Mann von der Fahrbahn abgekommen ist, ist zurzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Fachleute der Polizei hinzugezogen.

Zur Betreuung der Verletzten und der Angehörigen wurden Opferschutzbeauftragte der Polizei eingeschaltet.

Aktuell kann ein Suizidversuch nicht ausgeschlossen werden.

Ein Auto "rast" nicht in eine Bushaltestelle, es wird entweder unabsichtlich oder absichtlich von einer Person in eine Bushaltestelle GESTEUERT!

Kapiert es endlich mal! #Recklinghausen — Andreas Marktzyniker (@Marktzyniker) December 20, 2018

In #Recklinghausen ist ein Auto in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast. Neun Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) December 20, 2018