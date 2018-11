Ein Video geistert zurzeit durch die sozialen Netzwerke und wurde umgehend bei Facebook zensiert. Darauf ist zu sehen, wie ein augenscheinlicher Migrant am Boden festgehalten wird. Der Vorfall soll sich am 12. November in der Europa-Galerie Saarbrücken ereignet haben. Der Mann soll zuvor versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. An der Tat gehindert haben ihn andere Migranten.

Im Einkaufszentrum "Europa Galerie" in #Saarbrücken hat ein afrikanischer Flüchtling versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Durch das Eingreifen von Passanten konnte ein sexueller Übergriff verhindert werden. 👍 #Metoo #Zivilcourage pic.twitter.com/gTLFNh89RD — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) November 15, 2018