Freiburg / Waldkirch: Am Samstagabend wurden zwei 15-jährige Mädchen an der S-Bahn-Haltestelle „Batzenhäusle“ von zwei Männern (37, 23) sexuell belästigt, in einem der beiden Fälle spricht die Polizei von einer Vergewaltigung.

Die beiden 15-Jährigen und noch ein weiteres Mädchen seien gegen 23:10 Uhr auf die Männer getroffen, heißt es in der Pressemitteilung. Im weiteren Verlauf sei es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen den Willen der beiden 15-jährigen Jugendlichen zu „sexuellen Handlungen“ gekommen.

Der 37-Jährige soll „dabei Handlungen an einem der beiden Mädchen vorgenommen haben, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen.“ Anschließend soll der 23-jährige Mann „sexuelle Handlungen an der anderen 15-Jährigen vorgenommen haben, die den Verdacht der sexuellen Nötigung begründen.“

Die dringend Tatverdächtigen konnten noch in der Nacht identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um serbische Staatsangehörige. Der der Vergewaltigung dringend verdächtige 37-Jährige wurde noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl erließ.

Das Geschehen im Bereich der Haltestelle wurde womöglich von Zeugen beobachtet, die der Polizei bisher nicht bekannt sind. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200 in Verbindung zu setzen.