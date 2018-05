Warum wir bundesweite #Diesel-Verbote und noch viel mehr brauchen

Es reicht doch nicht, wenn nur in ein paar Großstädten für einige Straßen ein Fahrverbot verhängt werden und in den Seitenstraßen die Abgase um so heftiger in die Luft gepumpt werden. Damit ein solches Verbot auch Wirkung zeigt, muss es bundesweit gelten – und zwar für alle ohne Ausnahme.

Und beim Dieselverbot sollte es auch nicht bleiben. Wir brauchen ein totales Plastikflaschenverbot und mit Rücksicht auf unsere vielen Neubürger selbstverständlich den völligen Verzicht auf Schweinefleisch, Alkohol und Nikotin, damit Deutschland endlich Halal wird und unsere Nationalspieler sich so richtig wohl fühlen und uns noch mal zum Weltmeister machen.

Was Verbote anbelangt, da sind wir bereits Weltmeister. Heute bin ich beim Rundgang um eine kleine Talsperre alle 10 Meter auf ein Verbotsschild gestoßen. „Betreten der Eisfläche verboten!“ Man kann ja nie wissen, ob dieser ganze Klimawandel auch im Sommer die Hölle zufrieren lässt. Sicher ist sicher!

