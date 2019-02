Wien: In einer Wohnung in der Karl-Heinz-Straße hat gestern eine 38-jährige Frau ihren 40-jährigen Ehemann mit einem Küchenmesser in den Bauchbereich gestochen. Der Mann wurde kurze Zeit später von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, verstarb allerdings gegen 17.15 Uhr.

Eine gerichtliche Obduktion findet in den kommenden Tagen statt. Nähere Hintergründe zum Motiv sind derzeit noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.