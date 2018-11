Feuerbestattungen erfreuen sich trotz der traurigen Anlässe immer größerer Beliebtheit. Doch damit könnte bald Schluss sein. Laut einer Studie des Frankenstein-Instituts überschreiten viele Krematorien die zulässigen Abgaswerte. Die Fraktion von Blödnis 90 / Die Grünen hat daher einen Gesetzentwurf vorbereitet, der eine Mindestwiederverwertungsquote von 35 Prozent menschlicher Überreste vorsieht.

“Alles, was man noch irgendwie gebrauchen kann, soll weder verbrannt noch einfach so achtlos vergraben werden”, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Partei, Dr. Elisabeth Bathory. “Nach der Organentnahme bleibt doch noch so viel Wertvolles übrig. Wir können es uns gar nicht mehr erlauben, diese Ressourcen nicht bestmöglichst zu nutzen.”

Statt für eine teure Einäscherung oder Beerdigung zu bezahlen, könnten Angehörige eine virtuelle Gedenkstätte im Internet errichten. So würden auch dringend benötigte Flächen zum Wohnungsbau frei. “Friedhöfe sind ja so was von gestern, wer geht denn überhaupt noch dahin?” Außerdem sei es ein schönes Gefühl, wenn man wisse, dass die geliebte Omi, der Vater, Ehemann oder vielleicht auch ein viel zu früh gestorbenes Kind selbst im Tod noch einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten würde, begründet die Partei abschließend ihren Antrag.